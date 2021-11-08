在連續兩周累計下跌1256點後，恆生指數再跌逾百點，8日港股整體走勢疲弱，恆生收24763.77點，跌106.74點或0.43%，創1個月新低。國企指數收8793.73點，跌27.1點或0.31%。

生醫股是大盤焦點，遭股東減持的藥明生物已連跌4日，股價共掉了近17%，是表現最差大型股。美國輝瑞研發的新冠口服藥大獲進展，同業康希諾生物急挫17.2%。

大型科網類股持續走低，美團收跌2%；阿里巴巴跌1.6%；騰訊跌0.7%；小米也跌0.2%。另外，京東跌1.3%；百度跌2.4%；快手也跌2%。

金融股逆勢走高，中國平安飆升近4%；工、中、建三大銀行漲幅在0.7%至1.7%不等；匯豐控股漲0.5%；香港交易所漲0.1%；友邦保險平盤。

景氣復甦有望下，中國大陸3大航空股收漲5.2%至7.8%不等。售賣行李箱的新秀麗飆漲14.3%重登18港元。復星旅遊文化飆高15.7%；攜程集團漲7.1%。博弈股亦見買盤，金沙中國與銀河娛樂分別收漲7.7%與5%，是表現最好兩檔權值股。