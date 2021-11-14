大陸上市公司東方財富信息股份有限公司（東方財富）董事長其實11日突然賣出1萬股公司股票，由於其實身為公司實際控制人，依規定必須在15個交易日前公告減持計畫，因此無預警賣股引起市場震撼，東方財富緊急出面澄清，目前並沒有賣股計畫，其實是不小心手滑才把股票賣掉。

新浪財經報導，其實以集中競價方式賣出1萬股東方財富的股票，成交均價為每股35.15元人民幣，總金額為35.15萬元人民幣（約新台幣153.25萬），依照規定，上市公司大股東、董監理事在以集中競價賣股前15個交易日，需要向證券交易所報告，並提出減持計畫，其實在未完成報備的狀況下突然賣股，引發市場熱議，更讓不少股民感到相當擔憂。

東方財富澄清，其實沒有減持公司股票的計畫，本次行為是操作系統上的失誤，不具有主觀意義，「董事長其實已經了解到此次的行為已經違反相關規定，向廣大的投資者致上誠摯的歉意，未來將加強證券帳戶的管理，杜絕類似狀況再度發生。」

從股價方面來看，每股35.15元人民幣其實是當天交易的高點，11日東方財富開盤價為33.7元，收盤價漲至35.35元，漲幅為5.15%，當天東方財富成交額達到111億人民幣，其實的成交價35.15元則是近兩月以來的高點。

東方財富第三季財報顯示，董事長其實持股比例達20.57%，是公司第一大股東，其實的父親與妻子則分別持有2.46%與1.79%的股份，三人合計則擁有約24.31%的公司股份。