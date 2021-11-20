台東鳳梨釋迦即將進入產季，日前卻被中國大陸暫停輸入，農委會主委陳吉仲20日在農糧署台東辦事處舉行「釋在必行」記者會，說明海內外行銷方案，12月將啟動外銷含鮮果及凍果共5000公噸、加工3000、內銷鮮果5000公噸，允諾將開拓高價海外市場、穩定產地價格，請農民放心；陳吉仲等人現場大啖釋迦冰棒，直呼比冰淇淋更好吃。

農委會主委陳吉仲20日率國內各大貿易商在農糧署台東辦事處舉行「釋在必行」記者會。（蔡旻妤攝）

撕開真空包裝，大啖釋迦冰棒，陳吉仲、立委劉櫂豪、台東縣府農業處長許家豪和國內各大貿易商讚不絕口。陳吉仲指出鳳梨釋迦比大目釋迦更適合製作成冰棒，大讚「釋迦冰棒比冰淇淋更美味！」口感比冰淇淋更滑順，外銷日本市場肯定價格好、大受歡迎。

農委會主委陳吉仲20日率國內各大貿易商在農糧署台東辦事處舉行「釋在必行」記者會。（蔡旻妤攝）

農委會主委陳吉仲20日率國內各大貿易商在農糧署台東辦事處舉行「釋在必行」記者會。（蔡旻妤攝）

陳吉仲表示，為拓展長距離海外市場，農委會已和台灣大學團隊合作，透過研發的氣調櫃，可延長鳳梨釋迦青果運輸到4周以上，抵達目標市場後櫥架壽命可達5至7日。

農委會設定外銷目標包含香港1800公噸、日本1000、馬來西亞950、新加坡650、中東300、印尼50、美加250，合計5000公噸。並提出外銷獎勵措施，依照國家地區提供海運每公斤9至20元、空運每公斤45至105元不等，目前貿易業者接單量已近3000公噸。

立委劉櫂豪說，危機就是轉機，農民種下釋迦就盼賣個好價錢，就算有釋迦保險也希望不要領；他說，這段時間許多外縣市朋友都來電表示想吃鳳梨釋迦，他相信「不只外銷，國內市場也很值得期待」。

台東縣十股果菜運銷合作社理事主席江鴻牧表示，從事釋迦種植23年，今年面臨最大挑戰，「代表農民前來，說真的這麥克風比我在家裡拿剪刀更沉重」，不少農民都十分憂心，期許中央、地方共同努力為釋迦農打開市場，無論外銷到其他國家或重返大陸市場、外銷加工，希望農民心血不要白費。