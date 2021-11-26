高雄農業改良場與郡野公司合作研發的「電動智能跟隨農地搬運機」，可負重300公斤又有自動跟隨功能，不僅減輕農民負擔，也能有效解決缺工問題。（謝佳潾攝）

高雄農業改良場與郡野公司合作研發的「電動智能跟隨農地搬運機」，可負重300公斤又有自動跟隨功能，不僅減輕農民負擔，也能有效解決缺工問題。（謝佳潾攝）

歷經2年，高雄農業改良場與郡野公司合作研發的「電動智能跟隨農地搬運機」終於問世，26日在農改場舉行田間作業示範觀摩會，令不少農友大呼驚奇，可負重300公斤又自動跟隨的功能，不僅減輕農民負擔，也能有效解決缺工問題。

高雄區農改場長戴順發指出，電動智能跟隨農地搬運機結構簡單、輕巧，無需人為操控即可自動跟隨，且還會保持適當距離，而除有自動跟隨功能外，還能視作業型態選擇人為遙控，意即農民可依所需選擇模式，相當方便，最重要的是不會產生有害廢氣及噪音。

戴順發說，傳統農機引擎一直有排放廢氣與高分貝噪音的困擾，此不僅不環保也不利於農民的身體健康，所以高雄農改場致力與業界合作研發高性能又兼具環保的機具，而電動智能跟隨農地搬運機便孕育而生，目前已申請專利，將儘快量產供農民使用。

電動智能跟隨農地搬運機除省工、省力又環保外，還能有效解決缺工問題。農改場電機研究室主持人潘光月說，目前農村人口老化嚴重，年輕人想從事農作的意願又低，導致農業缺工嚴重，而今智能搬運機問世，不僅成為農民好幫手、也適時解決人力問題。

觀摩會上，操作人員按下辨識器、開啟「跟隨模式」後，逕自在田間走著，而後方果真跟著智能搬運機，此時搭配著音樂營造出一種休閒氛圍，瞬間讓田間工作變得一點也不枯燥。

對此，高雄燕巢區農會推廣部主任陳繼安很肯定農改場的研發技術，但他說，電動智能跟隨農地搬運機雖能減少人員勞力、增加工作效率，但因田間不全是平坦的地形，所以智能搬運機仍要克服地形問題。