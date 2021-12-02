經濟部技術處2日於南港展覽館台灣醫療科技展中，發表由金屬中心開發的「全球第一套智慧多椎節手術輔助系統」並見證與達明公司、聯合骨科公司、秀傳醫院、高雄榮總醫院、艾彼達公司合作備忘錄的簽署，攜手投入國產自主研發機器人輔助脊椎手術系統，建構高階與智慧醫療系統生態鏈，協助國內的醫材產業再次升級。

技術處處長邱求慧表示，近年台灣醫療器材產業除政策的帶動下，也積極導入ICT技術進行研發，去(2020)年產值已達1270億元台幣，主要多為居家用醫材(血糖計、隱形眼鏡、電動代步車等)，而興起的機器人手術系統—像達文西系統、ROSA、Medtronic等品牌機器人輔助手術系統更是100％依賴進口，設備單價高達6000萬至2億台幣之間。據統計，近五年台灣進口之各類手術機器人系統約達台幣680億元(Globaldata)。

為了讓精準醫療更上層樓，金屬中心整合關鍵技術如光學3D複合定位、手術導航、手術輔助機械臂，發表全球第一套「智慧多椎節手術輔助系統」，可應用於3椎節以上脊椎手術的精準定位系統，相較於國外業者已投入臨床使用的手術系統，因受限於定位標體積過大，僅適用於2椎節以內之手術治療。

經濟部技術處以科專資源補助金屬中心開發相關技術，成功突破定位標縮小化之光學定位技術瓶頸，定位精度1.5mm，對於日漸複雜需要大面積、多目標的手術環境及更精密的臨床手術需求，提供更佳的解決方案，此套系統規劃於111、112年進入臨床進行人體試驗，並申請美國FDA 510k與台灣TFDA許可證，預期未來上市流通價格具市場競爭力，目標使國人使用此套系統開刀自費的負擔降低至十萬元內。

聯合骨科董事長林延生表示，聯合骨科早在2019年即與骨科手術機器人廠商-THINK Surgical合作，透過植入物與手術機器人的結合，共同進軍歐美高端客群市場。此次很高興看到金屬中心整合國內產學研醫人才，自主開發從導航、定位到機械臂的完整系統設備，並推出全球第一套脊椎手術多椎節影像導航輔助系統。未來，透過搭配此套智慧脊椎手術輔助系統，聯合骨科將採取機器人手術系統結合植體行銷方式，來搶佔全球高階設備市場商機。

艾彼達健康科技董事長李佩淵(秀傳紀念醫院名譽院長)指出，微創手術從過去開刀、腹腔鏡手術的發展已進步到手術機器人階段，尤其是在達文西手術機器人帶動下，讓病患接受機器人手術的機會大增。看到「智慧骨科手術輔助系統關鍵技術」具有重大意義，代表台灣在全球骨科手術機器人領域中不曾缺席。之後將由醫療單位與產業界接棒更重要的任務，透過產品取證、臨床應用有助於我國在高階醫材發展更上層樓。

金屬中心副執行長林志隆談到，隨著高齡人口的增長，使得醫療器材的需求不斷攀升，市場也不斷的擴大，本次發表多椎節影像導航系統，取代現有導航軟體將影像模型視為一連續剛體，針對現有的系統缺點改善，做到自動椎節分割、多點定位演算、精準虛實影像對位，且能於手術中即時修正每一椎節的位置，準確率可達94%，有效縮短醫師手術時間，為病患帶來更好的醫療品質。

其手術輔助機械臂導入大廠－達明機器人的產品，該機械臂搭配光學定位模組與手術導航軟體形成一個完整的智慧手術輔助機械臂系統，運用絕佳的人機協作來改善工作流程，未來也將持續提供多樣的智慧醫療解決方案，為醫材產業加持。