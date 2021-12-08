有癌王之稱的胰臟癌，因早期大多無症狀，導致患者難以察覺，等到被診斷出時大都已是晚期，都已面臨腫瘤嚴重地侵犯至周邊血管或轉移到其他器官等情況，因而無法開刀治療。台大醫院胰臟手術權威田郁文教授解釋，早期胰臟癌的症狀都屬於非特異性的如出現食慾不振、體重莫名減輕、疲勞甚至罹患糖尿病等，因症狀不明顯也不特殊，較難早期確診，也提高治療難度。

●胰臟癌難被察覺 確診時都已進入晚期

因此要能診斷出無症狀或症狀不明顯的早期胰臟癌，只能靠健檢，但胰臟癌在檢查上相較於大腸癌、乳癌等癌症的檢查，要來得困難。

主要原因在於，大腸癌可透過糞便潛血檢查、大腸鏡檢查：而乳癌可透過乳房超音波、乳房攝影等檢查就能發現病兆，而胰臟癌卻得藉由電腦斷層、核磁共振等方式才有機會發現早期胰臟癌，這些是比較昂貴的檢查。

除此之外，胰臟癌的發生率相較於乳癌、大腸癌都低：根據統計，約10萬個人僅8至10人會罹患胰臟癌，因此大量地去篩檢無症狀的人並不符合經濟效益。比較可行的是去追蹤罹患胰臟癌的高危險族群。高危險族群包括有：有家族史(有兩位以上一等親曾罹患胰臟癌)，或50歲後才罹患糖尿病者都屬於高危險族群，應提高警覺。

●手術與化療相輔相成 有助提高胰臟癌治癒率

治療胰臟癌可分為手術開刀、化學治療、免疫治療及標靶治療，其中免疫及標靶治療都只適合於腫瘤有特殊的細胞基因突變的病人，而這些治療都相當昂貴，因此在用這些昂貴的治療前，宜先做基因檢測，確定有相對應的特殊的細胞基因突變數再用。

由於腫瘤有這些可治療的特殊基因突變的病人仍屬少數，因此目前臨床上仍以手術切除與化療為主，且兩者相輔相成，通常確診患者約四分之一可先接受手術開刀再化療，另外無法開刀的四分之三患者，則可先做化療，若對化療反應佳，則可再開刀治療，提高治癒率。

●胰臟癌後期患者別放棄 積極治療可望提高治癒率

田郁文教授提及，臨床上就曾有不少胰臟癌患者，起初評估不能開刀治療，因此先採以化療，等待腫瘤變小再進行接受開刀治療，且病患年齡層多落在五、六十歲間，根據統計台大醫院去年到現在累計至今，已有30幾位類似個案，因此若確診胰臟癌甚至已為第三、四期的患者，仍應積極治療，因為仍有機會使腫瘤縮小後而手術切除延長存活。

台大醫院胰臟手術權威田郁文教授(圖/健康醫療網提供)

●開刀治療後體力是關鍵 胰臟功能受損恢復差

不過胰臟癌比起其他癌症最不一樣的則是癌症惡病質會更加嚴重，使得患者營養狀況不良，身體變得格外虛弱，造成後續照護更加困難；加上術後因胰臟內、外分泌功能受損容易出現血糖升高、消化不良等，也會使營養不良情況更加嚴重。針對胰臟外分泌功能不足通常醫師會給予胰液消化酵素，幫助改善症狀，不過過往藥物需在餐中服用，影響用餐。現在有新的專利超微粒酵素膠囊可在飯後服用，劑量符合國際建議標準，且在PH5.5時才會大量在腸道釋放，不易受胃酸破壞，藥效較穩定。

田郁文教授補充，臨床上約15至25%胰臟癌患者開刀治療後會有胰臟內分泌功能不足而罹患糖尿病，屬於三C型糖尿病(因胰臟的疾病或手術切除胰臟而導致的)，此類患者會同時有胰臟內外分泌功能不足，這時就得在控制血糖外也得補充像消化酵素補充劑等藥物，將患者內外分泌功能都調整回來，目前許多的藥物都可以幫助改善患者後續的併發症，藥物副作用也較小，存活率也較高。

田郁文教授進一步解釋，通常接受開刀治療的胰臟癌患者，後續都得做化療可以延長存活期，但根據統計，30至40%患者在開刀完後，身體並未恢復到一定強度可接受後續化療，此時醫師可給予病患胰液消化酵素，能夠有效提高體重與身體強度，接受後續的化療。