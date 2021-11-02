1日，因國內政治面趨穩定後，日股出現大漲，但現在市場又擔心美國聯準會本周會宣布什麼消息，進而影響股市表現。再加上日股3日為表定休假日，因此假日前獲利了結賣壓出籠，日經指數收29520.9點，跌126.18點或0.43%。東證收2031.67點，跌13.05點或0.64%。

Rheos Capital Works認為，傳統來說雖然11月股市看漲，但就怕聯準會本周將會宣布什麼對股市不利的政策。

而另個影響大盤走勢的，就是企業財報。

在公布不如預期財務數字後，化妝品製造商Pola Orbis下跌6.8%，日立造船跌6.6%，製藥商協和麒麟也跌6.4%。

大型綜合商社三井物產的季報未有較突出表現，股價跌4%。至於同業丸紅漲3.4%，因財報超乎市場預期。

電子零件製造業者卻因財報佳而走高，包括TDK漲8.7%，京瓷也漲5.3%。

迪睿合漲停鎖死，漲幅高達21%，因這家光學與電子材料製造商獲利強勁，並宣布增派股息與實施庫藏股。