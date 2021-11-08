在科技股以及半導體類股的帶領之下，上周台股周K線拉出五連紅，為近期以來波段新高，多頭走勢可望延續上攻。今天外資加碼台股67億元，台股收盤突破萬七附近沈潛，以當天最高價17415.3點收盤，連續第6個交易日站穩萬七關卡。

上周新興亞股，獲外資加碼最多的市場依序為台灣、南韓和印度，金額分別為6.8億美元、3億美元和1.2億美元，顯示台灣股市成為11月初新興市場中外資投入資金的行情首選。

中信關鍵半導體ETF(00891)經理人張圭慧表示，聚焦此波行情，半導體族群在指標股的帶領下更是上漲了約2.14%，成為台股大盤主要推手。上周外資積極加碼晶圓雙雄，主因受惠於第三季營收財報表現不俗，加上半導體產業擴產動作頻繁且資本支出激增，代表後續成長動能仍然持續向上，中長線樂觀看好半導體產業的未來發展。

不僅半導體吸金，電動車題材同樣受惠於國外指標企業帶領上漲。中信綠能及電動車ETF經理人(00896)張苡琤表示，根據日前工研院預估，今年全球電動車銷量較去年大增89.5%，明年全球電動車銷量將首次突破千萬輛，達到1289.7萬輛，最快2023於年電動車比重甚至有機會超過混合動力車。而台灣廠商積極布局相關應用，持續推進供應鏈需求，近期因車用晶片逐漸舒緩，帶動相關電子類股回暖，但整體車用電子相關個股評價仍位於相對低點，建議投資人可定期定額布局ETF，加入長線行情。