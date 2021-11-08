台股上周周線收紅，MSCI本周將進行4Q季度調整。富蘭克林華美投信認為，財報公布即將告一段落，聯準會已經確認11月底將執行購債150億美元，短線市場雜音減少，大盤有機會再向上挑戰。短線台股加權指數有機會向上挑戰17500點，科技股可望持續領軍向上；操作上，挑選科技上游或疫後服務需求逐漸轉強類股，布局以科技類股為主，搭配傳產、節能減碳類股為輔。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，雖然近期中國製造業PMI跌破榮枯線，內需與出口皆偏保守，但美國市場存貨仍偏低，就業回升，可望維持消費力強勁，且美國財報優於預期居多，支撐美股向上動能，台股有機會跟隨美股腳步，持續向上墊高。

安聯投信台股團隊表示，近期台股走勢相對平穩，就產業狀況，有以下三大觀察：首先，風險因素逐步去化，重要企業法說大多釋出正向預期，降低市場疑慮與雜音；再者，部分訂單雖出現下修、但幅度有限，部分庫存水準第三季下滑；第三，科技族首選技術升級、2022年獲利具成長性的標的。

周書玄分析，建議台股布局以電子上游短料產業為主，以及能受惠美國回補庫存與施政方向的產業，例如:高速運算、車用電子、運動休閒、基礎建設、環保節能等，宜避開中國內需相關。展望11月，未來主要觀察風險則在於全球通膨數據表現及美元走勢變化。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，台灣企業第三季財報、營收公布告一段落，目前已知不乏科技資訊、網路電商與工業電腦設備等大廠財報優於預期，提供股價續揚動力；儘管有電子廠商面臨長短料、營收表現可能顯現極大差異化且面臨貨櫃塞港之問題，但預估生產與備貨問題暫無法釐清，也將持續討論直至明年第一季，可以留意此影響。