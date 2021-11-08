櫃檯買賣中心預計於110年11月10日審議廣閎科公司(6693)上櫃案。

廣閎科公司主要從事功率金氧半場效電晶體及無刷直流馬達驅動控制模組等之研發、設計與銷售，董事長為林明璋，推薦證券商係兆豐證券及凱基證券，申請時資本額4億640萬元；廣閎科公司109年合併營業收入為8億6044萬元，稅後盈餘為2926萬3000元，每股盈餘為0.72元；110年上半年合併營業收入為5億5071萬5000元，稅後盈餘為3687萬1000元，每股盈餘為0.9元。