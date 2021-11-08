《櫃買市場》廣閎科上櫃案11月10日審議 08:012021/11/08 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心預計於110年11月10日審議廣閎科公司(6693)上櫃案。 廣閎科公司主要從事功率金氧半場效電晶體及無刷直流馬達驅動控制模組等之研發、設計與銷售，董事長為林明璋，推薦證券商係兆豐證券及凱基證券，申請時資本額4億640萬元；廣閎科公司109年合併營業收入為8億6044萬元，稅後盈餘為2926萬3000元，每股盈餘為0.72元；110年上半年合併營業收入為5億5071萬5000元，稅後盈餘為3687萬1000元，每股盈餘為0.9元。 廣閎科上櫃案 10日審議 10月戰略新板造市獎勵 揭曉 #廣閎科 #上櫃案 #日審議 #合併營業收入 #稅後盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 六都高貴預售屋 身價曝光 04:102021/11/08 產業．科技 企業認養公共設施 中市府年省千萬 04:102021/11/08 地方新聞 穩懋董座陳進財 獲頒淡大名譽博士 04:102021/11/08 專題周報 台灣精銳上市案 審議通過 04:102021/11/08 投資理財 貨櫃三雄 Q3財報吸金 04:102021/11/08 財經要聞 光洋科新董座 將告前董座涉證交法 04:102021/11/08 社會新聞 今日股市備忘錄 04:102021/11/08 證券．權證 海悅、愛山林 業績傳捷報 04:102021/11/08 證券．權證 台灣光罩 加速執行庫藏股 04:102021/11/08 證券．權證 光洋科董座鬧雙胞 王炯棻告原董座背信 04:102021/11/08 財經要聞 櫃買新兵 本周五連發 04:102021/11/08 證券．權證 財經熱門新聞 慘！聯電遭惡意放空百萬張 謝金河脫口1句重話轟他 - 財經 內資軋外資 借券回補潮蠢動 - 財經要聞 - 工商時報 航運、面板賣了別回頭 美中又槓上讓這幾檔夯到爆 - 財經 貨櫃三雄 Q3財報吸金 - 財經要聞 - 工商時報 聯電遭3大空頭追殺後 專家爆這2檔越噴越危險 一堆散戶慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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