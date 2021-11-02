韓國再次申請納入MSCI已開發國家指數的消息傳出後，科技族群登高一呼，2日韓股開高走高，收在3013.49點，漲34.55點或1.16%，創10月14日以來，單日最大漲幅。同時，韓元升，公債殖利率則下降。

三星電子與SK海力士分別漲2.29%與0.94%，Kakao也漲1.99%。外資買超3173億韓元，約0.27億美元。

2日，韓國財長表示，正再次謀求韓國加入MSCI已開發國家指數的可能性，希望藉此可增加韓國在全世界曝光率，進而迎來更多外資的投資機會。2016年時，韓國政府曾被拒絕納入此MSCI指數中，主因是當時韓元缺少離岸匯率交易市場。

此外，韓國財政部也宣布，為穩定當地債市，將斥資2兆韓元從市場買回自己的政府公債。

最新官方數據顯示，由於2020年比較基數較低，加上國際原油大漲，韓國10月的消費者物價指數(CPI)，漲幅創近10年來新高點。現在換韓國央行傷腦筋了，市場推估有可能下次當地央行召開會議時，就會再升息1碼。

美元對韓元匯價在1174.4左右，韓元升0.18%。

韓國10年期公債殖利率跌3.5個基本點至2.463%。