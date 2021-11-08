金管會公布外資進出最新統計，在台股大幅震盪逾900點下，外資2021年10月轉為淨匯出約1.58億美元（約新台幣44.05億元），終止連2月淨匯入，但調節力道並不大，相較與同月賣超台股跳增至628.7億元，顯示資金未大量匯出、仍留在台灣。

金管會統計，外資10月淨匯出約1.58億美元、均為一般外資，陸資則無匯出入，累計淨匯入金額略降至2187.35億美元。累計外資前10月淨匯入約101.9億美元，其中一般外資淨匯入約102.01億美元、陸資淨匯出約0.11億美元。

而外資10月賣超台股力道再度跳增至628.7億元，其中對上市股票轉為大舉賣超542.71億元、對上櫃股票賣超力道則略降至85.99億元。累計前10月賣超台股擴大至5704.69億元，其中對上市股票賣超跳增至5424.43億元、對上櫃股票賣超亦擴大至280.26億元。

據統計，外資近20年來10月普遍淨匯入、介於4.21～45.88億美元，僅2002、2005、2008、2014、2016、2018共6年出現淨匯出、介於2.32～75.22億美元，以2008年金融海嘯達75.22億美元最高。今年雖為同期第7度出現淨匯出、但調節力道在7次中最輕。

證期局官員認為，外資10月小幅淨匯出，可能與預期美元升息、台股近期盤整及外資賣超等因素有關，但匯出金額規模相當小，且累計前10月仍淨匯入約101.9億美元（約新台幣2840.95億元），認為外資對台股仍有信心，在等待更好時機進場布局。