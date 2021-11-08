美股周五科技股那斯達克指數以及費城半導體指數再創新高，台積電ADR續小漲0.01%，聯電ADR漲0.28%；台積電(2330)本季營收將再挑戰新高，上周五，外資轉為買超22541張，台積電今早股價一度震盪，盤中回攻600元之上，帶領台股上攻再突破17300點。

台積電ADR上周五收漲0.01美元至117.8美元，換算每股達台幣656.9元。台積電上周五隨ADR大漲，收盤重回600元，站回所有均線之上，也提振台股多頭士氣，強攻半年線。台積電今早股價一度震盪，但盤中翻紅，漲2元至602元

台積電對第四季看法持續樂觀，預期在5奈米製程的強勁需求帶動下，公司2021年第四季合併營收預計介於154億美元到157億美元之間，平均季增率約4.5%，將再創新高。台積電將於本周三公布營收將成為市場焦點。

台積電今年展望樂觀，預計全年美元營收將年增24%且再創新高。

聯電率先公布10月營收創高；聯電10月營收為191.58億元，創下單月營收歷史新高紀錄，月增2.17%，年增25.36%。聯電上周五股價同步開高走高，收盤站回60元關卡。聯電上周五獲外資轉為買超，達42516張，今日股價再下一城，盤中大漲2元至62元。

受惠晶圓代工市場需求強勁，聯電包括8吋及12吋產能持續滿載，第四季營收將再挑戰新高。聯電預期，第四季晶圓出貨量可望較第三季增加1%至2%，美元計價產品平均售價也將上揚1%至2%，由此推估，聯電第四季營收將季增2%至4%，續創歷史新高紀錄。

聯電2022年營運可望繼續成長，公司看好明年產能持續滿載，價格也將向上，預估明年營收成長將優於產業平均值的12%。預期在台南晶圓12A廠擴廠計畫進行，及客戶強勁需求，2022年晶圓出貨量和平均售價將有提升的空間，並將取得更多的市占率。