前台北市長郝龍斌罵蔡政府只會騙騙騙。（國民黨提供／馮惠宜台中傳真）

國民黨前主席、立委江啟臣強調我們要民主保台而不是抗中保台，四個公投四個都同意就是民主保台，而蔡政府的四個不同意是與人民對決，這場公投是人民與政府的對決、在野與執政的對決，用公投換掉政府不當政策，1218是台灣的公民之春，不讓政府看不起我們，通過公投的最後一哩路。

身為公投綁大選的領銜人，江啟臣說，我們要民主保台，不是民進黨的抗中保台，我們靠自己的選票保護自己，他說，民進黨執政後卻阻擋民主、擋公投，針對公投綁大選，他說民進黨的蔡同榮是推出公投綁大選，但2018年公投綁大選讓10個公投案有7個通過，民進黨後悔，隔年在立法院強行通過不能綁大選。

江啟臣呼籲大家一定要去公投，表達人民聲音、要民主保台，公投綁大選一次舉行省錢省力，要衝高投票率，讓公投4個同意才會通過。

前台北市長郝龍斌也上台宣講公投案，他罵蔡政府只會騙騙騙，竟說不吃萊豬會進不了TPCPP、核四無法重啟因為備料不足、公投造成選舉亂、三接要做不然會缺電，民進黨只是騙騙騙、把人民都當傻子，公投是民意展現，公投是與民進黨的對決，重啟核四是以核養綠、穩健解核，也不會破壞藻礁。