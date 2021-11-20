綠狂打"拼裝核四" 話術? 前廠長直言:講給外行聽的!

中央選舉委員會18日舉辦「重啟核四」公投意見發表會，由「重啟核四」公投案領銜人黃士修對上核能發電處長許永輝，而2人的發言也引發各界關注。對於核四的問題，核四前廠長王伯輝直言，科技的事情應讓科技人解決，若交給政治人，國家就完了，他更表示，雖然自己是深綠，但他對民進黨政府的能源政策非常失望。

對於核四議題，王伯輝20日透過連線的方式，在中天節目《辣晚報》中表示，科技的事情，要科技人來解決，假如交給政治人，這個國家就完了。很多政治人決定的事情，到最後都是政治人幫忙收尾，比如當時前總統陳水扁宣布停建，是科技人幫他收尾；封存也是，也要是科技人幫忙收尾，科技的事情還給科技，專業的情還給專業，政治在旁邊支持就好。

王伯輝也坦言，自己是深綠，但他對於綠色執政的能源政策，是非常失望的，「所以這部份我改變了」。王伯輝直言，自己反對權威，希望台灣能更好、更自由，我們努力了半世紀，「我講龍門(電廠)3、4年，綠色的就說要辦我」，這也令他十分納悶，「我們還有言論自由嗎？」

王伯輝說，自己只希望過一個安詳、寧靜的退休生活，「核四的部分我就必須出來講」，而除了核四之外，其實自己很少去批評政府。

此外，針對台電核能發電處長許永輝表示，不反對核能的未來，但反對核四的重啟，強調核四廠本身有多項安全性疑慮。王伯輝19日表示，「許永輝很認真，但好像改變了。」