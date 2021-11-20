大陸的清華大學透過校友會在新竹清大設立辦公室，遭到教育部裁罰並進行徹查，清大雖一再辯稱，｢清華海峽研究院｣是由校友發起，僅轉租校內空間，學校一貫原則支持校友活動，但不參與運作，然行政院長蘇貞昌跳針似地駁斥此舉不當，冠以政治走入校園高帽。

奇怪哩！清大招誰惹誰了？為什麼民進黨上下一直要找清大麻煩？原來還是為了四大公投的｢重啟核四｣議案。國內唯一設有｢核工系｣的清華大學教授和前核電廠長及專家紛紛跳出來，以他們的專業知識評述重啟核四的可能及優點，這可觸了｢反核女王｣的逆鱗，想方設法加以圍攻，新竹清大如杯中蛇影、動則得咎。

清大原子科學院院長李敏、清大工科系教授葉宗洸、前核四廠廠長王伯輝日前紛紛出面指陳核電安全、進步、乾淨，只要政府點頭，核四最快五年、五百億就能讓兩部機組商轉、開始供電。這不啻戳到蔡政府痛處，不整你整誰？

新竹清大是台灣的稀有財、台灣高科技人才多半出自清大，加以珍惜和保護都來不及，怎還要以紅色血滴子來獵巫呢？核四被廢，清大工科系經常面臨招生缺額之苦，優秀人才紛紛奔赴國外為別人效勞，台灣還怎麼和別人競爭？

台灣的民主退步了，想不到科技也退步了，下一代將何去何從？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※