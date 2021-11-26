就在幾乎停不下來的「閣員接力出包」中，出現一則令人感到非常遺憾的新聞。在外交部預算中，外交部竟想混水摸魚、暗渡陳倉的把「為慰安婦爭取權益」等的字詞逕自刪除。有這樣自我閹割的外交部，寧當小弟到底，台灣人還能真正當家作主嗎？

日前外交部在預算案中，逕自刪除「為慰安婦爭取權益」等字眼，為此前總統馬英九辦公室特別發新聞稿，痛批民進黨政府對日本卑躬屈膝，根本就是對台灣慰安婦的二度傷害。二戰時日本人對慰安婦連拐帶騙，而受害的亞洲各國也都積極地為自己的「悲情阿嬤」爭取賠償等，但反觀我們的外交部卻主動積極在官方文書中放棄權益，甚至放棄歷史話語權，這究竟是中華民國的外交部還是日本的外交部？

一個令人不捨且憤恨的殘酷真相是，蔡總統也曾向日漸凋零的台灣慰安阿嬤們承諾，一定會替她們向日本政府討回公道云云。但事實上，「這個政府」實際上卻是不斷的透過各種認知作戰，極力替日本政府「抹除」這段不堪的歷史，包括從最新的108課綱中，完全刪除慰安婦的相關歷史闡述，以及在此番外交部的111年度預算案當中，竟大剌剌地刪除「向日本索償台籍慰安婦受害人補償費」等字樣。

民進黨執政下的外交部怎麼有臉搞出這種「自辱」的離譜情事，而事後竟還辯稱是將該預算「挪移」至其他「不知名」的科目當中？姑且不論聯合國人權委員會的調查報告早已認定慰安婦就是二戰日本皇軍的「軍事性奴隸」，外交部此番的媚日政策已經證明了一件事，那就是外長吳釗燮還真是個自己口中的「小弟」，但小弟能當到這樣嗎？

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