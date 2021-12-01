有「財經國師」之稱的謝金河，對遭大陸罰款的「綠營金主」徐旭東挺為不滿，因為徐投書媒體，表示對台灣社會「逢中必反」的現象十分憂心，並自況支持「九二共識」，支持「美國也支持的一中原則」。

謝金河沒爆什麼新料，就是把「抗中」老哏拿出來複誦一次，諸如「壓縮台灣生存空間」，「軍機繞台」等等。再者，謝並強調蔡英文為了堅持「維持現狀」，不惜得罪獨派人士，千辛萬苦，但同樣支持「維持現狀」的企業界人士遇到「一個中國」的問題，卻不敢吭聲，「只會對台灣領導人撒野」。

翻來覆去的台派民粹話術，反正都是可以拿來編「塔綠班字典」的那些教條。

台派想演中立中道時，就拿統派與獨派出來鞭，這套路大家都已很熟悉，現在如法「炮烙」徐旭東，只能算不痛不癢。

謝金河撂下的真狠話是：徐旭東這次表態對他沒有加分，反而提醒大家思考，亞東集團旗下公司的股票是否值得長期投資？

一般人講這話沒什麼，但「財經國師之懟」，就有帶資本風向的偉力。不只國師，也大有塔綠班公知順勢多踩這個「外省人」幾腳，稱其「活該」。

被對岸視為「綠營金主」的徐旭東，也被綠營共踩，心中浮現的恐怕是馬斯克最近吟詠的古詩「相煎何太急」。

這現象顯示，北京拿遠東開刀，精準無比，因為台派就是狹隘，會習慣性「情緒表忠」，反幫忙將大資本推向大陸。

國師儘可號召投資人拋售亞東，得逞，是北京得利，沒得逞，代表投資人當你是塔綠班洩憤，不想「義捐」台派意識形態。

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