節儉是種美德，但走火入魔反而造成反效果，一名男網友發文表示，交往前就知道女友很節儉，但相處久了卻發現女友已經省到有點病態的程度，為此兩人還吵過好幾次架，讓他理智斷線的是，女友看到保健食品只要一塊錢，竟興奮說要買給他媽媽當生日禮物，讓他傻眼直呼「省什麼意思」，網友看完都勸快放生。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，自己和女友相戀5年，交往前就知道女友非常節儉，女友到超商消費時，如果店員太忙忘記給點數，她就會在櫃台直接和店員吵起來，讓原PO驚覺女友省錢已經省到有點病態的程度，為此兩人還吵過好幾次架。

原PO說，讓他真正理智斷線的，是女友在LINE上看到保健食品特惠1元，竟呼朋引伴要大家一起買，要湊一大包送給他媽媽當生日禮物，讓他傻眼直呼「省什麼意思」。更扯的是，女友還請他爸爸一起買，但老人家不太會用手機，女友見狀直接大聲碎念，讓他原地爆炸，氣到想分手。

原PO認為，節儉是美德，但這樣走火入魔對提升生活品質一點幫助都沒有，無奈詢問網友到底該怎麼辦才好？貼文一出引起網友熱議，「快放生，別耽誤她」、「省過頭就變成摳門了」、「節儉是美德，但節儉到一個嚴重那叫變態」、「太節儉跟太奢侈都太極端了」。

也有不少網友認為，觀念不合就別浪費彼此時間，「忍了五年，你可以忍一輩子嗎」、「已經溝通5年無效，以後只會更嚴重」、「價值觀不同真的要好好考慮清楚，免得彼此都痛苦」。