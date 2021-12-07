有男子為了慶祝與妻子結婚28年紀念日，在臉書社團發起按讚挑戰，「只要1個讚就給老婆100元」，網友也相當捧場，短短5天就幫原PO按了2.4萬個讚。今（6日）原PO也說到做到，曬出240萬現金的照片，讓網友大讚他「真男人」。

一名男子1日在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出28年前的結婚照以及現在的甜蜜合照，原PO表示，12月24日是他們的結婚紀念日，為了謝謝老婆陪他的這些日子想準備禮物給她，不過想想他老婆好像什麼都不缺，於是跟網友討讚，「一個讚給老婆100元」。貼文立刻引起熱烈回響，吸引無數網友朝聖，短短5天就有多達2.4萬名網友按讚。

經過數天沉默，許多網友開始懷疑事件的真實性，紛紛嘲笑原PO膨風、說大話。而原PO終於在昨（6日）履行諾言，他在社團曬出大把千元大鈔的照片，數量剛好是24疊共240萬元現金。原PO還開玩笑說到，「別問我跑路了沒，我現在缺了一個腎，應該要休息一陣子了」。

該篇貼文引起網友們大讚，「推！真男人！」、「你是我看到第一個說到做到的真男人」、「這是我看過最舒服正面、溫暖窩心支持的炫富文了」、「了不起，負責！」、「請問還有缺老婆嗎？」、「打從心底尊敬您」。