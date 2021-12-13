南韓知名主持人劉在錫在今（13日）確診新冠肺炎，目前他正在隔離中，接下來的行程將全部取消，其實，劉在錫11日收到與確診者有密切接觸通知後，他不只馬上到醫院做PCR檢測，劉在錫還機警取消出席南韓「綜藝教父」李敬揆女兒的婚禮，以及今天的韓綜《Running Man》錄影，劉在錫避免2場大規模群聚，也讓韓網大讚他的防疫意識相當正確。

劉在錫經紀公司今發聲明指出，劉在錫在9月底已接種2繼新冠肺炎疫苗，不過他在11日收到與確診者有密切接觸的通知，劉在錫便前往醫院做PCR檢測，第一次的檢測結果是陰性，接著並遵照防疫方針再做檢查，劉在錫在今天收到確診通知，因此取消所有行程。

不過劉在錫在確診前其實行程滿檔，上周末還是南韓「綜藝教父」李敬揆女兒的婚禮，許多大咖藝人和名人都受邀出席，劉在錫也是受邀名單之一，不過韓媒事後則報導，指出劉在錫其實沒有出席李敬揆女兒的婚禮，相關人士透露，劉在錫知道自己和確診者有密切接觸後，就臨時委婉通知無法出席婚禮。

同時，劉在錫主持的韓綜《Running Man》原本要在今天錄影，不過劉在錫在節目拍攝前快篩就懷疑有症狀了，因此沒有參加錄影，製作單位也發聲明強調，今天的節目是劉在錫缺席的狀態下拍攝，至於日後的錄影行程將會再討論。劉在錫在確診前機警取消活動，也避免了2場大型群聚，韓網更是對劉在錫的防疫意識讚譽有加。

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