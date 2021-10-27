印度積極拓展電池產業，據悉將先鎖定美國特斯拉、韓國三星與LG集團以及日本的Panasonic與東芝等，並想辦法要說服這些電池業者前去印度生產投資。藉此，印度政府也希望能建立屬於自己的一套供應鏈生態系。

目前，印度政府很積極，計畫從11月開始，就要輪流至美國、德國、法國、韓國與日本並舉辦5場招商會，希望能吸引這些國際電池大廠去印度設廠。

為了刺激景氣，印度祭出一個規模達24億美元的計畫，而吸引國際電池業者投資，就是其中的一個項目。不過，較掃興的一點是，目前是印度國內大企業像信實工業、阿達尼集團還有塔塔集團興致高昂，但歐美與亞洲電池業者卻意興闌珊。

業內指出，電池投資生產所需的資金與協助很多，因此這些跨國公司不太可能單打獨鬥外，還要找尋合適的當地集團當作製造夥伴。還有，印度政府的名聲不太好，就算白紙黑字立下合約，但常常無法順利執行。

最重要的是，電池業者寧可選擇歐美地區設廠，因為當地不僅對電動車接受度高，並且電池產品一出廠後，就可迅速完成組裝以利生產進度。所以，印度所算計的本地電池產業在這些外資進駐後，將有更好的製造技術、生產素質與安全標準等，實行起來恐怕有一定難度。

下周，各國元首代表將出席在英國蘇格蘭所舉行的世界氣候高峰級會議COP26。對印度來說，冀望能提升環保車輛技術，以減少主要城市的空汙以及降低傳統燃料依賴性。同時，也可幫助建立碳中和理想環境。

電動車在印度幾乎是沒什麼市場，因為動力電池的進口價格過高，令當地民眾卻步。不過，在印度政府補助車商與車主的推波助瀾下，電動車的銷售量有慢慢增溫現象。

印度目前的規畫是，2030年電動車占轎車市場的3成左右，環保電動打檔或不打檔的摩托車，市占率估約4成。因為車用電池製造成本在車價的4成附近，故印度才有透過當地生產可壓低價格的想法。

根據前述這24億美元景氣激勵計畫，印度政府希望5年內能建立50 GW發電量，也預計將吸引約60億美元的外人直接投資。所以要獲得印度政府的補貼，門檻是至少須有5 GW規模，表示外商最少得先自掏腰包投資8.5億美元再說。