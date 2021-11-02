投資新創能量持續成長，KPMG安侯建業2日發布《創投脈動：全球創業投資分析》報告指出，全球創投投資金額第三季持續創下歷史新高，促使企業在8682筆融資交易案件中共募集了1717億美元，包括11筆超過10億美元的交易，這些交易集中在美國、印度、中國、巴西四個國家。

KPMG安侯建業指出，鉅額融資案件（10億美元以上的交易）在全球創投市場扮演重要角色。

前十大融資案件，亞洲地區包括印度電子商務Flipkart案36億美元、教育科技BYJU案17億美元、中國大陸的能源儲存Svolt案15億美元。

美洲地區則為美國獲得7筆10億美元以上的交易事件最多，包括電動汽車Rivian案25億美元、乾淨科技Generate案20億美元、資料庫Databricks案16億美元、教育科技Articulate案15億美元、數位醫療Devoted Health案12億美元、金融科技Chime案11億美元、物流配送GoPuff案10億美元。

KPMG安侯建業指出，近年新創投資也有ESG趨勢，受到歐盟法規影響，投資者對ESG和乾淨技術的興趣明顯增加，尤其在電動汽車、乾淨能源、移動科技和基礎設施等領域。2021年第三季全球最大交易都聚焦在乾淨技術，包括電動汽車Rivian融資25億美元，替代能源基礎設施Generate融資20億美元，能源儲存Svolt 融資15 億美元，以及電池回收Redwood Materials融資7億美元。

ESG和乾淨技術領域吸引投資者的關注，總部位於德國的Grover企業在2021年第三季度融資10億美元債務輪，該企業專注於透過提供技術租賃計畫使循環經濟效益最大化。此外，食品技術也受到關注，2021年第三季度，總部位於以色列的人造肉Aleph Farms企業籌資1.05億美元。

另外，全球創投基金持續投資蓬勃，部分原因來自於私募股權基金、對沖基金、共同基金和退休基金數量增加，這些非傳統創投正在關注私營企業的投資報酬，並尋找介入的機會，對交叉融資（cross financing）的關注提升也吸引了更多不同類型投資者的興趣。

許多後期階段企業仍然以IPO退場為目標，但他們在時機掌控方面變得更具戰略性，聚焦在尋找最佳估值的IPO時機點，這現象促使一些企業發行交叉輪融資，以銜接退場前的空窗期，基於很高機率能在18～24個月內就能看到投資報酬，非傳統投資者特別關注交叉輪融資案件。此外，美國本土對SPAC合併的興趣則持續則下降，然而其他地區的企業仍然顯示出興趣。

此外，隨著上半年高峰後趨緩，強勢的九月足以彌補短暫停頓的經濟活動，其中，後期階段交易仍特別吸引美洲及歐洲這兩個地區的創投投資人，也包括那些被認為是pre-IPO輪的交易。美洲及歐洲有越來越多元的創新企業吸引著大量創投注意力，凸顯了有價值及有創新能力企業對全球各地創投的吸引力。

以美洲為例，Antigua吸引了美國以外最大的創投交易案件-FTX加密貨幣交易所融資9億美元；同時在歐洲，總部位於愛沙尼亞的汽車相關企業Bolt融資7.09億美元，而總部位於瑞士的金融科技Quantus和金融科技TradePlus24分別籌資5.53億美元和2.25億美元。

值得一提的是，印度連兩季拿下鉅額交易的第一名，且刷新投資金額紀錄（電子商務Flipkart案36億美元）。

展望2021年第四季，金融科技、健康和生物技術、B2B 服務以及物流配送對全球創投而言仍然是極具吸引力的領域，另外，有鑑於配送領域的企業數量繁多，預期未來幾個季度很可能會有區域性和國際性的大規模整併事件發生，以使企業藉擴大規模來提高市佔率。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師黃海寧表示，我們發現美國本土對SPAC的熱度持續減緩，但其他地區對於SPAC則顯示出高度興趣；許多後期階段企業仍然以IPO為退場目標，但他們在時機掌控方面變得更聚焦以最高估值為IPO時機點，非傳統投資者轉而較積極關注交叉輪融資案件。