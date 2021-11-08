風光入圍金馬獎11項大獎的《瀑布》上映首周賣出票房佳績，強碰漫威電影《永恆族》仍靠著極佳的口碑，上映第2周的全台票房並沒有減弱，全台開出350萬，全台累積近1500萬，成為疫情之後票房最好的國片，不僅北部開出好票房，這次中南部的觀眾更是支持，也開出了鍾導以往票房只在北部或都會區好的特性，從《陽光普照》當時北部與其他地方票房比例接近1：1，這次更加突破，朝1：1.5邁進，為了更加感謝中南部觀眾對票房的鼓勵，周未電影劇組與演員更前進高雄和台中，鍾導與監製瞿友寧與賈靜雯、王淨、李李仁及電影配樂盧律銘前往高雄進行簽名會。

現場氣氛非常熱烈，王淨後援會也到場支持，送上冰涼的應援飲品，賈靜雯也遇到熱情影迷不停呼喚她，讓大家都感受到南台灣的熱情。在面對高雄觀眾時，許多觀眾都和他們分享自身的經驗，常常說到淚流滿面，讓全場觀眾和主創團隊都動容，還有觀眾秀出票根表示自己已經十刷，因為第1次全然感受劇情，第2次看母女感情，第3次感受音樂，以此類推，每次都有不同的感受，深深打動自己，還說自己目標是30刷。除了在台灣熱映，也持續在世界各地影展曝光，上周六鍾導更在高雄跑行程的空檔，特別抽空與日本FILMeX東京新作家主義影展的觀眾進行視訊的映後QA，對於片中，鍾導沒有再讓中島長雄擔任攝影師的決定，同樣感到好奇，鍾導打趣的表示中島長雄在日本，因為疫情影響，沒有辦法回到台灣，讓全場的觀眾都笑翻。

《永恆族》是台灣5月疫情爆發以來的周末票房冠軍。（華映提供）

另外，《永恆族》更是打破紀錄，勢如破竹勇奪三冠，不僅是首周票房冠軍，及單日（上周三）票房冠軍，更是5月疫情爆發以來的周末票房冠軍，為疫情後的電影市場成功打下一劑強心針。截至7日，總票房已累積為1億300萬，成績超越《尚氣與十環傳奇》與《黑寡婦》。該片被漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）譽為給原創漫畫的情書，確信台灣觀眾都收到這份情意，用實際的行動支持漫威影業在敘事和卡司上不斷創新。除了既有的漫威招牌幽默及精彩動作戲碼，在與人類文明與發展上，也做了巧妙的結合。宏觀的視野，為漫威影業第四階段鋪出一條與眾不同的路。