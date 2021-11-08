根據世界黃金協會（World Gold CouncilWGC）發布的最新統計數據，10月全球黃金ETF連續第3個月呈現淨流出，總持有部位減少25.5噸（相當於約14億美元），降至3567噸，創下今年來新低。

報告指出，10月歐洲和北美基金的淨流出量差不多，部分由亞洲基金的淨流入抵消。中國在經濟數據疲弱，且股市表現乏善可陳之際，其黃金ETF持有量創下歷史新高。

由於金價在8、9月下跌，削弱了投資人對黃金ETF的投資興趣，10月黃金ETF總持有部位跌至今年來新低。不過，紐約商品交易所（COMEX）黃金期貨的淨多頭部位有所反彈，以及倫敦金銀交易協會（LBMA）金庫的實體黃金部位持續攀升，顯示部分投資人可能在金價回升時，將持有之黃金ETF轉換為實體黃金。

報告指出，10月黃金ETF的淨流出主要出自於北美和歐洲的大型基金，北美黃金ETF基金的淨流出達到14.7噸，英國基金的持有部位減少12噸，再度成為除法國基金以外，淨流出最大的歐洲黃金ETF。

亞洲的情況則與歐美相反，10月亞洲黃金ETF基金總持有部位增加1.3噸，尤以中國基金的持有部位增加最多，印度基金的持有部位則略為減少。

在今年前10個月當中，黃金ETF有6個月呈現淨流出，今年初以來，全球黃金ETF淨流出181噸，相當於97億美元。亞洲黃金ETF今年以來增持約18%，相當於13億美元，仍然是全球黃金ETF唯一的增持來源。