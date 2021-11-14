第26屆《聯合國氣候變化綱要公約》締約方大會會議（COP26）協定出爐，各國需在2022年底前強化「2030年減排目標」，新增多項碳排放監管目標。人工智慧科技基金會執行長溫怡玲14日在周報中表示，對很多台灣企業而言，這是迫在眉睫的壓力，建議多多善用大數據、AI模型加快進入減排的管理安排。

台灣數位企業總會理事長陳來助亦指出，「管理就是數據，就是演算法」，無論是碳盤查、碳定價、碳中和都跟AI有關係。目前台灣約有十多家新創是以能源雲為主，但每家都只負責部分監控，如果能夠有一個平台整合集體的力量，未來將是一股新的產業趨勢。只可惜，目前的情況是傳統產業急於跟上減碳趨勢，雖然著急、卻找不到方法；而新創雖能提供工具，卻找不到合作廠商。

溫怡玲說，陳來助於2009年期間擔任友達光電總經理，帶領團隊製造出全球第一台通過碳足跡認證標準的電視機產品，並將台灣電子產業鏈碳管理經驗帶入國際標準研訂中。因此特別邀請他在周報中分享經驗，認識邁向碳中和目標之前，需先注意哪些步驟，以避免標準不一、可信度過低的問題。

在國際大廠、跨國集團紛紛宣示淨零目標，「減排」、「淨零」（ZERONET）、「碳中和」一夕之間成為國際熱門字眼。陳來助表示，許多企業都跟進說自己要做碳中和，卻省略了最根本的碳盤查，「如果沒有碳盤查，不會知道要從哪邊減碳，更別說要買碳權了，根本也不知道要買什麼。」

回想2009年完成全球第一台通過碳足跡認證標準的產品時，陳來助的團隊耗費許多心力，與500多家供應鏈廠商進行溝通，啟動供應鏈碳足跡盤查作業，將產品從「搖籃到墳墓」的生命週期，包括原料、製造、配送、消費者使用年限、棄置及回收之各階段碳排放量，均納入計算。透過碳足跡量化的指標，並自行研發碳足跡計算的e化資料管理系統，是產品碳足跡盤查的最佳案例，

陳來助認為，碳盤查就是了解產品從生產到報廢的碳足跡，實際產生了多少碳，台灣剛好是許多品牌供應鏈的一環，擁有產品的數據，這些數據該如何運用，甚至產生新的商業模式，都是現在就必須開始思考的關鍵議題。