台中東海藝術街商圈科比意廣場今（24）日下午舉辦「第八屆東海國際藝術節藝術-Halloween！變裝follow me！」活動，現場有精彩的各式表演、變裝歌舞、主題市集等活動，果然吸引大批遊客前來朝聖，場面相當熱鬧，為東海商圈店家帶來人潮與商機！

台中市經發局表示，東海藝術街異國特色濃厚，結合西洋萬聖節主題辦理東海國際藝術節活動，讓民眾在藝術街一同感受萬聖節的歡樂氣氛。

今年活動除了經典的變裝走秀遊行，藝術街第一家店「潘媽媽的店」高齡86歲的創辦人-潘奶奶，攜手商圈三代人共同走在遊行隊伍前端，嘉賓也都變裝參與遊行，加上親子闖關討糖、萬聖節創意市集外，更邀請美國達人秀第一名表演者NINI MUSIC、氣球小丑、高蹺雜技、摩登歌舞、東海大學管樂社40位同學表演！

此外，東海商圈店家也各自發揮創意精心佈置，增添萬聖節氣氛，更親自裝扮結合音樂、舞蹈，以最吸睛的方式歡度萬聖節。

為了增加民眾到東海藝術街遊玩消費，特別推出東海藝術街觀光護照，購買市值500元的東海藝術街文創商品福袋，加碼送600元商圈數位購物券，可抵現金使用，觀光護照自10月15日開始販售，鼓勵大家使用振興五倍券來購買，還可以登錄台中購物節APP抽好禮，限量300本幾乎被搶購一空。