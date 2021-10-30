台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員張雅惠及偵查隊偵查佐林佩君，昨天到南屯區豐樂公園進行交通及犯罪宣導，適逢一年一度的西洋萬聖節，豐樂里非營利幼兒園的小朋友個個盛裝打扮與員警一同共襄盛舉，場面熱鬧；員警也舉行有獎徵答活動，在場的小鬼怪們熱情參與，讓交通安全及預防犯罪觀念深耕在家長與小朋友心中。

警方指出，萬聖節到來，正是小朋友一年一度期待的變裝盛事，四分局警員張雅惠及偵查佐林佩君一同至豐樂公園共襄盛舉，讓活動場面顯得相當熱鬧；張、林二員除利用豐富圖文解說抓住小朋友的目光，並以說故事方式，讓小朋友了解交通安全的重要性與犯罪如何避免及預防。

員警透過活潑逗趣解說方式，讓小朋友了解交通安全重要性與犯罪如何避免及預防。（警方提供）

員警透過活潑逗趣的解說方式，讓在場精心打扮的小小鬼怪們各個聽得目不轉睛，同時以有獎徵答的方式鼓勵小朋友發言，讓在場小鬼怪不必搗蛋，只要理解交通觀念及學會預防犯罪便有糖可以拿，藉由這次有趣萬聖節活動，讓大人小孩都享受寓教於樂的過程。

員警透過活潑逗趣解說方式，讓小朋友了解交通安全重要性與犯罪如何避免及預防。（警方提供）

其中也看到扮演小小警察的小朋友，目不轉睛的參與活動，場面十分溫馨可愛，另外也有小朋友精心打扮成蜘蛛人，在反毒問答中接連答對，也讓員警們直呼不愧是正義的使者。

南屯派出所長江松泳說，活動最重要目的是希望孩子能瞭解報案應撥打「110」，如遇有家庭暴力案件則撥打婦幼專線「113」，並向與會的學童家長宣導反詐騙「165」專線，讓這些小朋友知道如何保護自身的安全，從小培養正確的安全及守法觀念。