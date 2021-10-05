第十輪BNT及AZ疫苗明（6）日開打，近期美國大型研究指出，接種BNT疫苗半年後保護力會降至47%，引起民眾關注。萬芳醫院精神科醫師潘建志表示，新冠疫苗抗體遞減早已不是新聞，而且不只BNT疫苗，其它疫苗也差不多。

潘建志醫師在臉書發文表示，新冠疫苗皆有抗體遞減的現象，原因有二：一是冠狀病毒沒有終身免疫這回事，人類冠狀病毒1-4型，每年都會流行出現感冒症狀，持續35年的研究錯不了。

另一個原因則是目前的新冠疫苗沒有活性減毒疫苗。潘建志解釋，像麻疹疫苗打活病毒進人體會繁殖，激發出的抗體才能持續多年，不過研發活性減毒疫苗需要培養很多年，甚至靠運氣才做得出來，而且冠狀病毒又會變種，所以並不適用。

潘建志也指出，近期美國Biorxiv大型研究是分析受測者血液，除了短期抗體濃度，也測得BNT疫苗的T細胞免疫反應，同樣會隨著時間降低。不過有其他類似研究是從淋巴結或骨髓中採樣，發現mRNA疫苗在淋巴結和骨髓裡產生的源頭T細胞可以存在很久，在感染時就會大量繁殖出來進到血液裡抵抗病毒。

潘建志也重申，打保護力最強的mRNA疫苗，抗體會下降所以要打到第三劑，看美國總統拜登上星期打了第三劑的BNT，大家就知道該怎麼做了。