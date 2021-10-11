直播》第12輪疫苗何時開打？莊人祥最新說明

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案及10例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增1例本土個案(案16411)，為40多歲女性，今(2021)年10月9日因其他原因就醫採檢，並於今日確診(Ct值34.9，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。該案居住在新北市汐止區的幼兒園教師，工作地點在台北市內湖區，初步研判是舊案。

莊人祥說，目前共匡列67人進行居家隔離，包含同班級內的學生、教師與家長；其他班的則列為自主健康監測。羅一鈞也補充，該個案被發現的第一時間，就已經積極進行疫調與採檢，若最後居家隔離者的採檢結果都是陰性，會因舊案提早將接觸者解除隔離，這部分將是疫情發展而定。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案的血清抗體IgG為陽性，應是七月打過一劑莫德納疫苗所致，但N抗體也呈現陽性，就表示該個案曾經感染過。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自印尼(3例，案16405-16407)、美國(2例，案16408、案16412)、菲律賓(2例，案16409、案16410)、新加坡(案16413)及蒙古(2例，案16414、案16415)入境，入境日介於9月26日至10月9日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計3602515例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3585122例排除)，其中16305例確診，分別為1668例境外移入，14583例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。