檢調搜索東洋，涉及內線交易案，對此，國民黨台北市議員王鴻薇表示，自己和幾位議員去年告發東洋炒股，當時衛福部長陳時中還幫東洋說話，結果現在被檢調打臉，真不知道陳是單純看不出來，還是太壞選擇看不到。

針對檢調偵辦東洋炒股案，王鴻薇今（17日）在臉書發文表示，東洋在去年10月12日，風光宣布取得BNT疫苗的台灣代理授權，隔天開始股票交易量倍增，股價一路飆漲。結果到了去年11月3日，突然又宣布代理破局，股價被炒了一波後開始跌停，鬧劇一場，讓許多小股民損失慘重。

王鴻薇稱，當時陳時中說不建議金管會去查東洋，還說：「金管會當然可以去調查，不過在我所知道他們所發布的裡面並沒有誇大不實的部分」。王鴻薇直言，明眼人一看就知道絕對有問題，而陳時中竟然說不建議查，當時自己就和台中市議員羅廷瑋、台北市議員侯漢廷一起到北檢告發東洋涉嫌內線交易。

時隔將近1年，王鴻薇稱，前兩日檢調兵分多路大搜索，帶回東洋14名幹部和12位親友，最新消息是總經理已經認罪，被諭令300萬交保。王鴻薇指出，當時陳時中不是還替東洋講話嗎？還不建議金管會去查，結果現在被檢調打臉，真不知道陳時中當初是太單純看不出來，還是太壞選擇看不到。

據《中國時報》16日報導，台灣東洋藥品去年10月爭取代理BNT疫苗，雖然事後破局，檢調掌握總經理施俊良、重症醫療事業群副總屈志源等主管及員工14人，利用該項利多訊息，透過12名親友買賣股票，疑涉內線交易，不法獲利近500萬，士林地檢署15日指揮調查人員搜索26處，約談施俊良等26人到案，訊後依違反證交法陸續移送士檢複訊。檢察官複訊後，諭令施以300萬交保、屈志源以200萬元交保，共計有員工、親友團17人具保，其餘9人改列關係人請回。