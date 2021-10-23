柯文哲批中央開放混打時機「整死大家」 陳時中：不要有這種錯誤感覺

台北市新冠疫苗接種量能遭外界批評不足，北市府滿腹委屈，認為被中央「擺了一道」。台北市長柯文哲直言中央流行疫情指揮中心突宣布下月可能開放混打，導致許多人取消預約，根本是「整死大家」。防疫指揮官陳時中今回應，「只是把做得到的事情跟大家說，希望柯市長不要有這種錯覺。」

陳時中今在例行記者會做出上述回應，同時強調「有多少疫苗打多少人」，接種量能最終還是得看疫苗實際到貨程度，他認為，下月應可開始打BNT第二劑，待完成規劃後再正式說明。

另外，疫情指揮中心日前出面協調各部會，在台北市加開5處接種站，首日預約人數約9600人。發言人莊人祥今實地走訪瞭解第一線接種作業，莊人祥說，接種站動線完善，現場均能快速消化排隊民眾，將協助至10月31日。

這5處接種站分別為部立台北醫院協助的衛福部1樓大廳、三軍總醫院松山分院協助的台灣當代文化實驗場、台北榮總協助的中正紀念堂1展廳、三軍總醫院協助的華山文創園區西2館，以及交通部1樓大廳。