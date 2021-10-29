網紅小A辣2020年砸45萬到泰國完成性別重置手術，順利成為女兒身，也讓她的身分證開頭從1變成2，不過近來身分證卻被不肖人士拿去詐騙，讓她氣得拍下家裡供奉的神像照，怒嗆：「不只法律警察會找上你，我供奉的祂們也會」。

小A辣表示接到警察局來電，才知道之前發文透露身分證開頭從1變成2，只是單純想要分享喜悅，沒想到卻被不肖人士拿去詐騙，讓她急忙提醒所有人：「各位在網路上購買任何東西都一定要小心，有很多仿冒名人賣的東西，不要輕易的匯款給別人」，接著跟不肖人士喊話：「不管你是誰，請停止繼續用我身分詐騙，每個人賺錢都很辛苦，請不要用非法的手段，去騙取他人的錢財」。

小A辣更曬岀家中神壇和身分證的合照，只見神壇供奉的神像都是骷髏模樣，看起來讓人覺得觸目驚心，接著撂下狠話：「不只法律警察會找上你，我供奉的祂們也會」，對此，網友也紛紛回應：「那些冒用你的垃圾，會有報應的」、「壞人終究會得到報應」、「不肖人士真的嗯湯」。

小A辣日前曬出「疫苗預約接種成功」截圖，因為動刀多次，加上使用荷爾蒙治療，讓她擔憂身體狀況跟一般人比起來一定差很多，沒想到收到網友私訊詛咒：「打疫苗有機率葛（嗝）屁，你就是那個機率啦，變性人妖」，對此，她直接對槓酸民：「打疫苗當天，我要穿紅色衣服去，如果怎麼樣了，我們再相見」。

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