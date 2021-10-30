「零負評女神」林依晨和老公林于超結婚6年，本月20日迎來第一個寶寶，昨（29日）迎來39歲生日的她，除了在社群網站曬岀和生日蛋糕合影的慶生照，還首度分享母女牽手照，洋溢著升格當母親的幸福氛圍。

林依晨昨（29日）迎來39歲生日，她在Instagram曬岀和慶生蛋糕合影的照片，只見她對著鏡頭擺出甜美微笑，接著曬岀母女牽手的照片，微博則是曬岀女兒小腳ㄚ的照片，還微微露出半邊臉，並寫道：「謝謝大家的祝福，也謝謝降臨我生命中的小寶貝，更謝謝賜予我生命的母親⋯⋯有你們，真好」，字句中洋溢著幸福的味道。

眼見林依晨難得更新近況，還分享自己當母親的喜悅，這篇文短短時間就吸引13萬人按讚，紛紛留言：「依晨，生日快樂！所有的祝福跟恭喜都給你」、「有寶寶的第一個生日，要永遠健康、幸福」、「今年有最好的生日禮物就是女兒了」、「恭喜第一個升格為母親的生日」、「生日快樂，第二張的小手手好可愛」、「這就是全世界最幸福的畫面了」。

林依晨在微博曬岀女兒小腳ㄚ的照片。（圖／林依晨Ariel微博）

林依晨雖然升格為新手媽媽，但是求子過程卻相當艱辛，得不斷到醫院進行肚皮打針、取卵、植入等手術，過程可以說是相當煎熬，當時被關切寶寶性別時，林依晨不改溫暖個性回應：「我本來都還不知道是男生女生耶！請大家和我一起期待，不要破壞驚喜喔！當然，無論男孩女孩，都值得被愛：）」。