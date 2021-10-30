大陸女神高圓圓2019年與趙又廷生下一女，當媽後的高圓圓常傳出外型看似疲累老了許多，42歲的她最近演出電視劇《光榮與夢想》飾演宋美齡一角，某些片段在光線照射下，高圓圓臉上竟冒出不少皺紋。對此，高圓圓受訪，被問到又被觀眾嫌老，她表示每天都會照鏡子看自己的臉，這是她早就清楚的事，但她沒什麼感覺，還是希望能多用演技證明一切。

高圓圓2012年認戀趙又廷，2年後兩人在台北舉行婚禮，2019年5月高圓圓生下千金Rhea，近日高圓圓接受《中國電影報導》訪問，被問到美貌是否會影響到演員的戲路？她表示這是自己身上常被討論到的一件事，「A突出時你一定是B，達不到比A更突出」，美貌和演技兼具是她目前努力的方向，希望在之後的作品裡能讓大家看到她的努力。

高圓圓在劇照和宣傳照中外型依舊亮麗。（圖／翻攝自微博）

高圓圓在劇中模樣讓粉絲一時認不出。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

近日高圓圓演出《光榮與夢想》卻被嫌老，高圓圓直言自己每天都花時間看鏡子裡的自己，「我可能比你們都清楚我長什麼樣子」，所以如果有網友批評高圓圓變老，她其實比所有人都早知道這件事，但她沒太大感覺，對她而言角色的需要比是否能長久保持一個大家所期望的狀態重要。

高圓圓在劇照和宣傳照中外型依舊亮麗。（圖／翻攝自微博）

此外，高圓圓不贊同女星的顏值有保存期限的說法，她認為女演員到離開舞台前都會擁有自己的「高光時刻」，當媽媽後她對接戲的標準有了新的考量，高圓圓舉例她最近剛拍完的電視劇《完美伴侶》便講述身為女性如何兼顧家庭與工作，讓她覺得跟私底下的自己有許多重疊之處，現在的她也對這類角色有更多興趣去探索，她表示自己之後可能還是會一、兩年才接一部戲，因為當媽媽的永遠覺得孩子還小，彼此都離不開對方，每回決定離開家門拍戲，往往都要下很大決心。