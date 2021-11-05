許效舜自嘲變成浮浪貢。（公視台語台提供）

許效舜帶著徒弟香蕉等人挑戰《全家有智慧》。（公視台語台提供）

公視台語台《全家有智慧》最新一集迎來許效舜和他的徒弟香蕉、卡古、Cooper等人，在比賽開始前，許效舜看到林美秀和阿松一起主持，忍不住讚：「兩位主持人真的是難能可貴，配得很剛好！」林美秀問他是因為身高相似嗎？許效舜：「不是，一個豐盛的旁邊（指著林美秀），人家說吃魚吃肉也要配菜（指著阿松），這樣才不會太油啦，這個畫面好看！」讓兩位主持人哭笑不得。

因許效舜的隊友都是董事長級別的，給徒弟們不少壓力，一開始就先施壓，「如果不讓我們，你們就沒有代言、工地秀或剪綵等活動可以接！」Cooper趕緊制止大家按鈴搶答，甚至當起叛徒要應徵建築業董事長的助理，見狀的香蕉心痛說：「我牙齒不痛，剛才那樣我很痛（指著背叛自己的隊友們），他們都在找工作。」林美秀：「那你呢？」香蕉馬上鞠躬並說：「我也有缺！」一旁的師父許效舜當場綜藝摔，對徒弟無厘頭反應很無奈。

資格賽第一題先被徒弟隊拿下，林美秀挑撥：「徒弟都不讓你！」許效舜竟突然拿出室內拖走向徒弟們：「我處理一下！」開始教訓徒弟，令現場一片混亂，林美秀馬上安慰他，叫他別生氣並向觀眾解釋：「不要以為這是師父在教徒弟，他是在替他們加持。」

果然薑還是老的辣，在加持過後許效舜隊勢如破竹，連連獲勝讓香蕉哀號：「舜哥你等一下不要按鈴好不好？」許效舜火大：「我用頭敲下去，你現在叫我做什麼，我就做什麼嗎？」又把拖鞋拿出來幫香蕉加持！最終還是師父技高一籌，順利進到最後一個關卡，徒弟們毫無反抗能力。

贏了徒弟後就要跟自己比賽了，不料竟被考倒，調侃自己真的變成「浮浪貢」。原來這個難題是哪個詞是由平埔族來的？他猶豫再三後還是決定是「浮浪貢」，他的堅持也讓阿松憶起他在大學時曾看過舜哥在鐵獅玉玲瓏裡面解釋「浮浪貢」是什麼意思，許效舜爆笑說自己都是胡謅的！《全家有智慧》每周一至三晚8點在公視台語台播出。