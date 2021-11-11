中市宋姓男大學生7日清晨開車不慎擦撞1輛瑪莎拉蒂名車，雙方下車處理時，瑪莎拉蒂車上李姓、陳姓友人3名惡煞重手毆打男大生，打到頭部受創顱內出血送醫急救，警方10日將3煞拘提送辦，台中地檢署漏夜偵訊，今天凌晨以張男等3人涉殺人未遂罪嫌疑重大，且有逃亡、串滅證及反覆實施之虞，向台中地院聲請羈押禁見，法院下午裁准。

台中地院開羈押庭審理後，認為張男涉嫌強制、傷害及殺人未遂等罪嫌，陳男、李男則涉強制、傷害等罪嫌，且張男所犯殺人未遂罪部分，為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪；3人犯罪嫌疑重大，供述不一，有勾串共犯或證人之虞，最近均有暴力糾紛前案，又有反覆實施之虞，危害社會治安甚鉅，下午裁定羈押禁見。

中市7日凌晨發生瑪莎拉蒂名車3名惡煞，重手毆打車禍擦撞的男大生，打到顱內出血送醫命危救治，警方將3煞帶回製作筆錄後僅函送法辦，4天後引發社會關注撻伐，10日將3嫌拘提送辦，

檢察官漏夜偵訊，今天凌晨以張等3人涉殺人未遂罪嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押，法官下午裁准。