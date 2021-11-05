大陸女星Angelababy（楊穎）15歲以模特兒之姿踏入演藝圈，混血洋娃娃般高顏值和完美比例的身材，迅速累積高知名度，如今32歲的她即便已是人妻、人母，狀態還是維持特好；最近Angelababy替代言手遊拍廣告，驚喜Cosplay遊戲中火辣女角，夢幻藍髮色加上A4螞蟻腰美暈，連拍攝前接受檢測，嘴開開也不影響她的神顏。

Angelababy和男星黃曉明結婚多年，婚後育有一個寶貝兒子小海綿，雖然她認真經營演藝事業，但外界總把焦點放在她和黃曉明婚姻狀態，不久前一家人出遊才間接打破離婚分居謠言；最近Angelababy工作室微博分享她日前拍攝代言手遊的影片，神還原遊戲中角色，相當吸睛。

最近Angelababy替代言手遊拍廣告，驚喜Cosplay遊戲中火辣女角，夢幻藍髮色加上A4螞蟻腰美暈。(圖/ 摘自楊穎工作室微博)

畫面中Angelababy在化妝間接受打扮，頭上戴了一頂夢幻藍色假髮，和遊戲中角色一樣紮起兩股辮子，身上是一套兩截式露腰套裝，雖然服裝上的子彈裝飾很特別，但遠不及Angelababy不科學的A4螞蟻腰；影片裡也能看見Angelababy專業地擺出各種姿勢，有別於平日乖乖牌又溫和的模樣。

Angelababy連拍攝前接受檢測，嘴開開也不影響她的神顏。(圖/ 摘自楊穎工作室微博)

有趣的是，片尾還有小彩蛋，Angelababy在Cosplay好之後，開拍前要進行檢測，張開口由醫護人員從嘴裡採集，而她全程面不改色，甚至張嘴模樣也不影響她的美貌，淡定敬業的形象被網友一面倒誇讚，認為她應該早就檢測到無感，不免又心疼她工作辛勞。