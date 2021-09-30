「最美博士」性學專家許藍方先前捲入和已婚醫生的婚外情風波，許藍方三度發聲明否認後，近來積極回到社群網站直播或發文與粉絲互動。今(30日)許藍方在IG曬出做瑜珈照片，大秀後彎的困難動作，穿著中空裝的她露出小蠻腰，引來網友虧姿勢看來很情趣：「看了想撲上去」。

許藍方先前傳出和已婚醫師過從甚密，她三度回應並還原來龍去脈，表示去年男方主動聯繫想抱怨個人婚姻的問題，許藍方念多年情誼便聽其所苦，訊息前後往來一個多月後，因對方妻子不滿便停止往來，絕無其他親密接觸，也沒傳私密照片，但醫師太太稱有私密照片，雙方各說各話，最後決定交由法律定奪。

許藍方曬做瑜珈照片。（圖／翻攝自drgraciehsu IG）

許藍方上月底正式復工，雖請辭了節目《57健康同學會》，但她轉而選擇前往校園，和國中生們聊性教育，但因先前緋聞風波，不少酸民仍不領情，對此，許藍方正面反擊，表示：「感謝臭酸民的存在，讓我見識到各式各樣不同的人，試著推敲出每個人說話的出發點，隨後...因為理解所以我選擇尊重每個人的言論自由」，並反諷酸民「花費自己寶貴的時間和犧牲自己的福報，轉化用造口業的方式消除不熟識的人的業障」。

許藍方話鋒一轉，直說：「因著臭酸民的存在，得以感受清淨心存在的重要」，呼籲和粉絲一起學習忽略，「喚醒我們的憐憫心」。今她發出做瑜珈照片，寫下：「需要極度專注、不得不使用核心、又同時活絡筋絡的瑜伽。第一次上，我非常喜歡，在瑜伽輪的輔助下更能控制身體的肌肉。」照片中她穿著白色緊身運動裝，露出纖腰，網友讚她身材好，「感覺腰要柔軟」，但也有人虧：「這樣姿勢滿情趣，看了會害羞，也會撲上去」。