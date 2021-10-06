新北市刑警大隊今年3月初爆出天花板藏槍毒，陳姓小隊長承認10年前駐地搬遷至現址時，曾在鐵櫃發現一包裝有改造手槍、毒品證物的舊公文封袋，因擔心證物遺失，才暫存在天花板內，不過因其未主動通報上級，遭檢方分案調查。新北地檢署今日偵結，認為陳員犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

新北警方今年初偵辦館長偵辦館長槍擊案時，意外爆出警方遺失搜扣名錶，新北地檢署重大刑案專組檢察官黃冠傑指揮新北刑大偵辦調查，未料卻在2月28日搜索時，在刑大的待勤室天花板搜出一包塵封已久的舊公文封，內部裝有1把改造手槍、數枚子彈以及海洛因、安非他命、愷他命等毒品，由於該待勤室是由陳姓小隊長及另名員警所使用，陳員也主動坦承該包裝是他放在天花板內的。

陳員否認有非法持有毒品的行為，他向檢方表示，刑大辦公大樓10年前搬遷至現址時，他在整理舊儲物櫃時發現內部放有扣案的毒品和槍彈，因研判是證物，擔心有同事來尋，才將物品一併放在公務袋內。不過，他也坦承，刑大在2016、2017年曾有內部稽查，因為無法證實扣案物是誰遺留，也擔心被查到會被檢討或處分，才將物品放置天花板內，事後也有與同事提及此事。

而刑大的郭姓副隊長、許姓偵查佐等人也向檢方表示，陳員在敘舊聊天時都曾提及辦公室搬遷時有找到無主證物，並將其放在天花板一事，曾向他們徵詢意見。檢方認為，陳員並未持有該包槍彈、毒品，且該包物品已塵封多年，陳員坦承自行放置物品，擔心遭檢討便宜行事的說法，並非無據，且該扣案仍留在檢察機關內，未移至他處，符合「警察機關刑案證物室管理作業規定」。

檢方表示，難認陳員有非法持有毒品罪及非法槍枝、子彈等罪，且復查後沒有其他積極證據證明，因此認為犯罪嫌疑不足，處分不起訴。不過，檢方也指本案證物處理、保管有嚴重疏失，相關單位應檢討落實證物管理機制、強化監督，至於陳員、相關人員行政責任、懲處，將另由所屬警察機關依法處理。