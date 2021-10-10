大陸女星方舒年輕時外型姣好、氣質清新，以電影《日出》榮獲第九屆大眾電影百花獎影后，是大陸80年代最具代表的女星之一。雖然事業運順遂，但感情卻走得異常坎坷，歷經2次失敗的婚姻，現年64歲的她滿臉歲月的痕跡，令人感慨。

方舒1957年出生於天津，7歲演出電影《烈火中永生》，明亮大眼和純真笑容使觀眾印象深刻，長大後她考入北京電影學院表演系，與張鐵林、張豐毅和沈丹萍是同學，此時的方舒已生得亭亭玉立，不僅成為少男殺手，主演的電影《瞧這一傢子》、《年輕的朋友》、《勿忘我》都有不錯的口碑，更以《日出》中的「陳白露」一角勇奪第九屆大眾電影百花獎最佳女主角，同時跨足主持界，曾主持《正大綜藝》和1986年春節聯歡晚會，才華洋溢的她成為春晚首位用英文主持的主持人。

方舒7歲從童星出道。（圖／微博）

方舒年輕時是大美人，紅遍80年代大陸演藝圈。（圖／微博）

事業運如日中天，情路卻相當顛簸，第一任丈夫是導演陳國星，兩人育有一女，但1994年宣布離婚，同年10月改嫁小10歲的歌星屠洪剛，雙方都曾離婚一次，各自帶著小孩重組家庭，並再生下一女，可惜幸福時光沒持續，屠洪剛因投資失利欠債，加上種種磨合不順，這段婚姻於2002年畫下句點。

在婚姻二度摔跤的方舒，獨自拉拔兩個女兒長大，無心再投入感情，慢慢淡出螢光幕，直到最近她參加北京電影學院的同學會，照片曝光網友才發覺64歲的方舒昔日美貌不在，看起來憔悴不堪。