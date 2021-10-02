高雄鹽埕區去年底「奶茶一條街」活動引爆一陣奶茶朝聖風，第二屆更名為「鹽埕奶茶節」、10月登場。今年連餐飲、娛樂業都參戰，只要民眾姓名中有「余文樂」任一字或在商家門口拍到吉祥物，可享最低5折或特殊優惠。當地商家大串連，瞄準即將到來的國慶煙火秀，搶佔後疫情時代商機。

今年奶茶節亮點為「尋找余文樂」，只要民眾本名叫余文樂，或是姓名中有余文樂任一字，店家就大方給折扣。有牛排店三個字全中即贈一整份排餐，飲茶店可打八折，飲料店最低享五五折，麵店直接送小菜。姓名只中一、兩個字，飲料店也有八五折到九折不等優惠。

鹽埕區原有30多家奶茶飲料店，四散在大街小巷，2020年10月透過在地實驗性臉書社團「鹽埕研究所」發動串聯，整合當地24家飲料店推出「奶茶一條街」、電子支付享5折的活動，竟替鹽埕區帶來報復性消費觀光潮，不少飲料店創下1天賣出數百杯、甚至不到半天就賣光的驚人成績。

鹽埕研究所創辦人蕭清元表示，今年遇上疫情，原本還擔心辦不成，沒想到策畫2天就吸引42間在地商家報名，除了超夯的奶茶飲料店，更有早中晚餐、下午茶、消夜場商家，就連賣衣服、住宿、SPA等娛樂服務業也加入行列，知名人氣名店佬姥碳火三明治、眷仨舖、元啡驢派、大港參貳、JustIn入吧、杰菕甜點都沒缺席。

「鹽埕奶茶節」今年擺脫電子支付的限制，遊客可直接用現金消費，更鼓勵大家用五倍券消費。蕭清元認為，此舉可讓商家利潤最大化，遊客、網紅、網美拍照打卡同時也等同替店家宣傳。

主辦單位特地用吸管打造大型翅膀裝置藝術，放置在新樂街的老市場巷弄，鼓勵民眾將吸管塑膠套黏回翅膀上，打造羽毛飄逸的質感，也響應環保的概念。除此之外還有狗、猴子、文鳥，鯉魚等吉祥物，概念來自打狗、壽山、車站，每天都會放置在不同店家巡迴，民眾拍到就算中一個字，同樣享有優惠，店家或「鹽埕研究所」臉書粉絲頁每天都會透漏行蹤。

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蕭清元估計，雙十節當天人潮勢必擠爆鹽埕區，白天遊客可以先來場飲料、美食大PK，吃飽後到愛河畔搭熱氣球，晚上再外帶杯經典奶茶去碼頭邊欣賞煙火。

「鹽埕奶茶節」10月1日起至31日止，參與店家及特殊優惠訊息，可用手機掃描QRCode至Line專屬粉絲頁查詢。