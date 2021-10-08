「2021台中購物節」將於國慶連假登場，為協助店家掌握振興數位商機，市府經發局10月1日至31日舉辦「行動支付零接觸，滿百買單我來付」行銷活動，民眾至指定店家使用九大行動支付，消費滿200元以上即可至「台中市行動支付倍增計畫」活動網頁上傳交易明細截圖，通過審核後就能收到價值100元「台中行動數位券」，鼓勵民眾來台中使用行動支付消費。

經發局長張峯源表示，中央振興五倍券今年推出多種數位綁定優惠，自9月22日開放以來已逾360萬人，不到一個月時間就遠超過去年三倍券的181萬人，加上「2021台中購物節」行動支付消費金額加碼「三倍」累計，預期將帶來龐大數位商機。

市府串聯中友百貨、大里中興商圈及東海藝術街商圈指定店家，吸引民眾來台中「瘋購物」，享全國最優振興加碼現金抽獎。

市府指出，民眾於中友百貨全櫃及其他參與行動支付倍增計畫指定店家使用LINE Pay、街口支付、悠遊付、Pi拍錢包、台灣Pay、icash Pay、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等九大行動支付消費滿200元以上，便可至「台中市行動支付倍增計畫」活動網頁上傳交易明細截圖，通過審核後即可收到價值100元的「台中行動數位券」，讓民眾一次享有台中購物節消費金額三倍累計、振興券數位綁定優惠及線上折抵券等三重加碼回饋。

「行動支付零接觸，滿百買單我來付」活動一共規畫500組「台中行動數位券」，每人限領一次，透過線上領券、線下消費的方式鼓勵店家及消費者多多使用行動支付，民眾可於大里中興商圈、東海藝術街商圈等50間台中指定店家，搭配行動支付消費，不限金額均可使用數位優惠券享折抵。