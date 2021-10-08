嘉義縣政府提出布袋觀光漁市消費滿額贈等8項振興獎勵方案，總經費1億4970萬元，縣議會臨時會3讀通過。8日正好是五倍券領取首日，縣府今天公布8項獎勵詳細方案，盼吸引更多民眾到嘉縣消費。

嘉義縣振興券加碼方案在五倍券領取首日公布，內容涵蓋各行各業、店家和攤商，也提供賺取振興券的業者獎勵金，擴大振興券的適用範圍，內容包括農特產品優惠、旅宿優惠等，消費抽獎最大獎是500萬元輕豪宅，還有iphone、gogoro、airpod等獎項，總價值超過1000萬元。

針對受疫情影響最嚴重的觀光旅遊業者，縣府規畫1000萬元的團體旅遊獎助方案，今年11月1日至明年2月28日，旅行社出團每團人數6人以上，遊程2天1夜以上，行程至少需經過觀光軸線六大主題遊程3景點並入合法旅宿業，補助公司每人每次1000元，每團上限3萬元，將補助1萬個名額；針對散客則將發放5萬5000張Q碰券振興旅宿業今年11月1日至明年2月28日期間到嘉縣住宿，由旅宿業每房發放1份1000元Q碰券，包括面額500元1張、100元3張、50元4張，其中500元直接抵住宿，另外500元可至合作優惠店家消費。

除了旅宿業外，針對農漁特產，縣府將推出「振興市集．要你來＋1」、「布袋觀光漁市消費滿額贈」、「休閒農場振興加碼入園送百」和「農遊888滿千送百元商品」活動。布袋觀光漁市持紙本振興券消費滿額贈禮、振興市集將分別在縣府前廣場、布袋海風長堤和民雄日式招待所辦理4場市集，除農特產限量來客禮外，每場次加碼推出2款500元振興券翻倍超值組合，持紙本振興券消費還可以兌換刮刮卡，獎品有AirPods、氣炸鍋等。

至於民眾最期待的抽獎活動，縣府表示，自今年10月8日至明年4月30日振興券加碼活動期間內，民眾在嘉義縣的店家不限振興券消費後取得「統一發票」或持「有免用統一發票專用章的收據」者，就可以上網登錄，每500元可兌換一組序號，系統預計於10月20日開放。