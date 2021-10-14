各加碼券抽籤時間。其中「好食券」為10/29前數位綁定者皆可獲得。(製圖/陳友齡)

網友留言。(取自批踢踢)

配合行政院振興五倍券措施，各部會也推出加碼券，除了好食券為10/29日前選擇數位綁定者可免費獲得，其他7種加碼券於本周起進行為期4周的抽籤，每周二至周五分為上午、下午場輪流進行，但方式繁雜也引發網友不小抱怨。有鄉民昨(13日)就在《批踢踢》上說，「是覺得大家上班都很閒，怕沒有聊天話題可以拿來幹譙嗎？」有網友則是留言說，「我也覺得很奇怪，一次抽完還比較乾脆一點！」

根據加碼券抽籤時程規劃，周二上午為國旅券(1000元)、下午i原券(1000元)、周三上午為農遊券(888元)、下午藝Fun券(600元)、周四上午為動滋券(500元)、下午客庄券(500元)，以及周五上午的地方創生券(500元)。

不過，此抽獎方式引發網友質疑，有網友就發文質疑，還要在那邊分禮拜幾抽哪個、上午抽哪個、下午抽哪個，是覺得大家上班都很閒，怕沒有聊天話題可以拿來幹譙嗎？有沒有為什麼要這樣搞的八卦啊？

此文一出，引發不少網友討論，有人說「好刺激」、「其實看別人沒中蠻爽的」；但也有人批評「就是喜歡把簡單的事情複雜化」、「玩人民啊」、「這樣每天都有事情跟新聞做啊」、「因為這樣大家才知道有政府會做事，有政府請安心」、「好大喜功，做一堆勞民傷財的事」、「每天都能內宣蔡政府最愛這味了」、「大內宣政策，政府振興經濟好棒棒」。有網友則說明，是因為負責的部會不同。