嘉義市長黃敏惠今天宣布嘉義市購物節11月好康大放送。（廖素慧攝）

2021嘉義市購物節11月1日將開跑，最大獎百萬名車1輛，11月1日至明年2月6日的發票都能參加抽獎，嘉義市民還有「滿千送百」的好康，11月15日起累積1000元發票換100元現金，最多5000元換500元，每天800個名額，預估約45天送完。

嘉義市長黃敏惠表示，搭配中央振興五倍券，市府舉辦2021購物節、普發現金2000元、外縣市民眾來嘉義市消費有「嘉倍券」把500元紙本五倍券放大為1000元，卯足全力拚經濟、顧民生、搶商機，就是要大家都來嘉消費。

黃敏惠又特別提到，市府獲得市議會支持，對設籍嘉義市的市民普發2000元現金，市民於本月30、31日兩天就可以領到紅包，若未領取紅包，也可以申請用轉帳方式。

嘉義市政府建設處表示，今年購物節本市市民有「滿千送百」好康，11月1日以後消費的發票自11月15日開始可到市政府大廳兌換現金100元至500元不等，兌換總金額1800萬元，領完為止，預估約3萬6000人可兌換，期間約45天，用指定的電子支付，還可以加碼抽iphone13。

市府建設處表示，購物節抽獎獎品總金額逾200萬元，最大獎百萬汽車1輛，消費累計500元就有1次抽獎機會，每人最多有20次機會。

市府建設處表示，「嘉倍券」是對外縣市來嘉義市消費的民眾發行，11月15日起開跑，嘉倍券等同現金，可到特約旅館及商店消費使用，1張500元紙本五倍券兌換1張1000元嘉倍券，兌換總金額共850萬元，兌完為止，預估供1萬7000人兌換。