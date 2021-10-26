自2019新冠疫情爆發，及至今年中發布三級警戒，再到目前的疫情趨緩、降級有望，這波全球性的疫情蔓延，重創國內經濟及各大產業，也讓民眾荷包緊縮、消費轉趨保守，迫使政府不得不祭出各項振興方案。而隨著全民普發的「振興加倍券」議題發酵，各方產業無不積極搶攻五倍券商機，連新北市政府也乘著這波熱度，配合中央振興五倍券加碼推出「新北加倍券」，即日起至明年3月31日，新北市民使用「振興五倍券」或「新北加倍券」達5000元以上，換購或新購電動機車，均再加碼補助8000元，限額1萬2000名；這波加碼活動加上新北市環保局原補助方案及環保署、經濟部工業局補助款，總計最高每台可獲得2萬7000元補助。

環保局表示，今年上半年因疫情影響，民眾換購或新購電動機車的意願普遍偏低，連帶影響新北庶民經濟，目前隨著疫情趨緩，因此決定推出「電動機車好康再加碼」方案以振興經濟。若為振興五倍券數位綁定者，則可提供振興五倍券官網線上查詢綁定畫面電子檔，及信用卡、行動支付或電子票證的刷卡簽單或APP、網頁消費紀錄畫面電子檔，也可申請加碼補助。

iONEX3.0尊榮換電服務自八月底上線後，申辦完全免費，且年底前試營運期間，凡iONEX 3.0家族車主都能免費享受「尊榮換電」，在六都服務範圍內，每次預約只要50元，每月最高上限499元，預約10次以上就「吃到飽」！（圖/光陽提供）

新北市加碼推出「新北加倍券」，即日起至明年3月31日，市民使用「振興五倍券」或「新北加倍券」達5000元以上購買電動機車，可再加碼補助8000元，加上既有的各單位補助，總計最高每台可獲得2萬7000元補助。（圖/新北市政府提供）

而說到電動機車，就不能不提目前氣勢正夯的光陽iONEX系列，乘著當前全球興起的環保趨勢，光陽KYMCO於今年3月發表全新iONEX 3.0，首波攻勢即以i-One和S7掀起熱門話題，9月時追加的性能旗艦S7R更一舉衝高買氣，搭配政府政策及光陽加碼補助，銷售一舉攻破多家車廠構築的PBGN（Power By Gogoro Network）聯盟陣線。

探究光陽iONEX3.0近期迅速崛起的原因，除了iONEX系列的優異本質與產品競爭力外，更在於光陽KYMCO迎戰電動車時代傾全力打造、創新思考的服務價值。從推出後引發熱議的「尊榮換電」，到「1天7站」快速節奏，打造年底全台千站的密集能源網絡，甚至搶先對手於「全台最高公路」建置開通2座換電站，成為首家在前往合歡山武嶺路上設置電池交換站的電動機車業者，凸顯出光陽iONEX提供給客戶「最得我心」的理念與價值。

光陽二座換電站設置於南投縣仁愛鄉台14甲線公路上，全程都是爬坡路段，對於S7R車款來說，攻頂可說是輕鬆無壓力。(圖/光陽提供)

光陽日前搶下「第一」！完成位於清境的IONEX 3.0換電站佈局。(圖/光陽提供)

光陽搶先對手於「全台最高公路」建置開通2座換電站，成為首家在前往合歡山武嶺路上設置電池交換站的電動機車業者。(圖/光陽提供)

隨著國際油價攀升，帶動國內油價持續衝高，連92無鉛都衝破30元大關，還是趕緊寶愛地球做環保，電動機車買起來！(圖/光陽提供)

值得一提的是，iONEX3.0尊榮換電服務自八月底上線後，申辦完全免費，而且年底前試營運期間，舉凡iONEX「 3.0家族（i-One、S6、S7、S7R）車主都能免費享受iONEX「尊榮換電」，只要在六都服務範圍內，每次預約只要50元，每月最高上限499元，預約10次以上就「吃到飽」爽爽騎。目前國際油價攀升，推動國內油價持續衝高，連92無鉛都衝破30元大關，趁著振興五倍券加持、光陽iONEX換電免費以及年底前騎免費到等多項利多，還不趕緊寶愛地球、換電衝一波！

備註：

1.申請新北市電動機車振興加碼補助方案者，每人限制補助1輛，且新車主戶籍須設於新北市1年（含）以上。

2.持振興五倍券數位券或新北加倍券面額達5000以上，至新北市各機車行（使用新北加倍券者請具本市經發局核發之識別貼紙之車行）購買電動機車。

3.使用振興五倍券數位券須提供振興五倍券官網線上查詢綁定畫面電子檔及提供信用卡、行動支付或電子票證之刷卡簽單或APP、網頁消費記錄畫面電子檔。

4.限設籍本市一年且年滿18歲以上（以購車發票日計算）之中華民國國民申請，曾向行政院環保署及各縣市環保局申請過電動二輪車補助者不得申請。

5.新車自購置發票日起1年內車籍須設於本市，且不得過戶。