紙本振興券與數位振興券上周起領用，無黨籍立委趙正宇昨日特別持振興券前往選區內庇護商店「陪你走一段路」工作坊，將全數振興券換購愛心餐券，期盼以實際行動拋磚引玉，號召民眾將振興券化為愛心，讓善的力量無限循環。

趙正宇指出，疫情期間，許多民眾收入大受影響，進而影響其捐款意願，公益團體及所屬庇護商店收入短絀，維持運作實屬不易。

趙正宇表示，多年來始終關注身心障礙及經濟弱勢群體，像是主辦寒冬送暖及獨居老人圍爐活動已有十年之久，疫情期間更自掏腰包及號召多家廠商，捐贈快篩試劑、口罩、酒精等防疫物資予相關單位，此外並於立法院提出多條關懷身心障礙者及街友等群體法案修正。

趙正宇說，許多公益團體皆配合政府推動的振興券政策推出相關捐款方案，惟疫情尚告緩解，民眾捐款意願仍待經濟復甦後才有望恢復。

桃園市有十數間庇護工場及商店，其服務內容含括食衣住行等民眾所需，趙正宇希望以實際行動號召民眾「振興加公益」，前往鄰近庇護商店給予支持，賦予振興券更多的社會關懷。