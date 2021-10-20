新冠疫情在今年5月升溫，衝擊到更生人創業成果，許多更生人營收頓時銳減，台灣更生保護會為減輕更生人經濟壓力，20日起特別與遠東巨城購物中心合辦「歡馨五倍券─幸運草更生商品展售會」活動，呼籲社會各界關懷，以行動支持更生朋友。

法務部長蔡清祥表示，希望社會大眾看見更生朋友們的努力，這些更生朋友過去曾經犯過錯，但他們已經改過自新，努力研發自己的商品，希望把品質最好的產品呈現給社會大眾，希望社會大眾卸下異樣眼光，多多支持他們，讓他們有機會能浴火重生，回到社會並貢獻自己專長。

高檢署檢察長兼更生保護會董事長邢泰釗則表示，為協助創業貸款商家，此次活動除了增加更生商品知名度外，也希望給予更生朋友們實質補助，消費者只要於12月15日前持五倍券實體券至巨城購買更生商品，則提供加碼補助2成優惠振興券，而每一創業貸款商家在活動期間，最高可獲補助1萬元，希望藉此活動，讓社會大眾看見更生人的努力。

縣長楊文科指出，每位創業貸款商家都有自己奮鬥的故事，能夠堅持下來相當不容易，新竹縣因應五倍券，加碼推出「今晚住竹縣，現領滿竹券」優惠，民眾領取600元的「滿竹券」後，可直接在新竹縣各商圈合作商家消費，歡迎符合條件的更生商家加入竹縣的行列，也希望大家共襄盛舉，一起攜手抗疫，協助創業貸款商家渡過疫情困頓，穩定生活。

市長林智堅則表示，市政建設要做得好，廉政工作就相當重要，要特別感謝法務部、高檢署及新竹地檢署大力支持新竹市政府，特別在新竹市重大工程的把關，共同成立公共建設品管平台，讓公共工程的品質更優質。

而此次活動獲得遠東巨城購物中心大力支持，讓活動得以在巨城購物中心內推出，活動除了行銷更生產品外，也安排更生人現身說法，分享自己創業辛苦的過程，讓社會大眾了解更生朋友創業努力的一面，希望企業團體及民眾能接納幫助更多更生人。

活動於今天下午開幕，現場融合市集銷售與反毒宣導，也安排更生人現身說法，讓社會大眾了解更生朋友創業努力的一面，展現更生保護、更生人自立、創業的成果，讓企業團體及民眾認同，共創接納幫助更多更生人。