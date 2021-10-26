針對本報26日時評〈打臉王美花〉一文 ，經濟部發布聲明，指該評論「不符基本事實」，強調台積電是「自願」交出資料。坦白說，經濟部的說法才是「不符基本事實」。

美國政府以「提升透明度，解決晶片荒」為由，要求全球各大半導體廠交出機密的商業資料，包括客戶名單、庫存狀態、良率、未來生產計畫等機密資料。

消息傳出，業界譁然，因為這些數據資料都是廠商的商業機密，萬一洩露會影響其接單、價格與競爭力等，台積電的反應是說「不會透露個別客戶的商業機密資訊」，這是含蓄表達不同意的立場，但也預留交出資料的空間，而結果顯然是在壓力下非交出不可。

雖然美方咬定要廠商交出數據是「自願」性質，但事實上，這當然是強制而非自願性質，只要從美國商務部長雷蒙多在與半導體廠商的會議中說出，如果企業不願意回應美方的請求，「我們還有其他的工具，能讓他們向我們提供數據」的話，就可得知；她還說，希望不會走到那一步，但如果有必要，「我們會這樣做」。

任何人聽到這番話，大概就知道美方的要求到底是「自願」還是強制。可悲的是，只有我們的經濟部，毫無分辨能力地接受美方的「自願說」，甚至還跳出來為美國的鴨霸行為擦脂抹粉。

經濟部指，本報時評稱「台積電無法抗拒美國的壓力、無法拒絕這個不合理的要求，上周五明白表示會提供美方要求的數據。」是明顯錯誤的解讀。台積電先後表達了不同的態度，哪裡有解讀錯誤？我們要說的是：全世界只有台灣經濟部才會認為、也相信，在美方明白表示要對不交數據的廠商制裁後，廠商提出數據的作法還是「自願性質」。

經濟部還說，台積電提供相關資料給美方，「主要是要協助供應鏈的利害相關人，一起解決半導體供應問題。但仍會保護客戶與營業相關機密。」請問經濟部，資料提供出去之後，要如何維護相關人的利益？要如何保護客戶與營業的機密？這樣的說法有說服力嗎？去問問那些利害相關人，有誰願意把自己的機密資料給美國？

蔡政府官員漠視事實、靠網軍護航盡做大內宣，已到了離譜的地步。疫苗政策、護航高端也是明顯的案例，美國政府才公布的入境規定，所謂「疫苗護照」的名單中，根本就沒有高端疫苗，蔡政府如何自圓其說？

經濟部說：「不會改變政府跟產業站在一起的立場，也不會改變我國產業保護營業祕密的法遵行為。」誰都希望經濟部能說到做到！但在台積電交出數據給美國政府的事件中，我們只看到經濟部附和美方的說法，完全看不到政府是如何跟產業站在一起的，更不要說保護產業的機密了。美國這種行為已涉及多重妨害企業營業祕密，經濟部怎麼不去跟美國反映？（中國時報主筆室）